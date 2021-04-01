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МВД Грузии опубликовало квитанцию штрафа Владимира Познера


01.04.2021   16:04


Министерство внутренних дел опубликовало квитанцию штрафа Владимира Познера.

По сообщению ведомства, всего по факту нарушения правил карантина и изоляции были оштрафованы 32 человека.

«В различных медиасредствах распространяется неверная информация о том, что посетившие Грузию 31 марта этого года лица, нарушившие правила изоляции и карантина, не были оштрафованы.

Исходя из высокого общественного интереса, обнародуем квитанцию об административном штрафе и еще раз поясняем, что сотрудниками Департамента патрульной полиции, за нарушение правил изоляции и карантина, были оштрафованы 32 человека в соответствии со статьей 42 (10) Кодекса об административных правонарушениях. Все штрафы уже оплачены, после чего они покинули страну», — говорится в заявлении МВД.

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