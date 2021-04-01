|
|
|
МВД Грузии опубликовало квитанцию штрафа Владимира Познера
01.04.2021 16:04
Министерство внутренних дел опубликовало квитанцию штрафа Владимира Познера.
По сообщению ведомства, всего по факту нарушения правил карантина и изоляции были оштрафованы 32 человека.
«В различных медиасредствах распространяется неверная информация о том, что посетившие Грузию 31 марта этого года лица, нарушившие правила изоляции и карантина, не были оштрафованы.
Исходя из высокого общественного интереса, обнародуем квитанцию об административном штрафе и еще раз поясняем, что сотрудниками Департамента патрульной полиции, за нарушение правил изоляции и карантина, были оштрафованы 32 человека в соответствии со статьей 42 (10) Кодекса об административных правонарушениях. Все штрафы уже оплачены, после чего они покинули страну», — говорится в заявлении МВД.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна