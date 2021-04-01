

Насколько защищены персональные данные в Грузии – отчет Службы госинспектора

01.04.2021 16:08

Спутник-Грузия



Служба государственного инспектора представила парламенту Грузии отчет о защите персональных данных в стране за 2020 год.



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Объемистый документ в 241 страницу содержит подробную информацию о состоянии персональных данных в стране, проведенных скрытых следственных действиях и о контроле деятельности Центрального банка по идентификации электронных коммуникаций, а также об уголовных расследованиях Службой государственного инспектора.



В отчете отмечено, что несмотря на ситуацию, созданную пандемией и ограниченные человеческие и инфраструктурные ресурсы, а также юридические и практические трудности, с которыми сталкивается служба при исполнении своих функций, все задачи были выполнены.



В отчете индивидуально представлены мероприятия, проведенные службой по всем трем направлениям.



В документе анализируется состояние конфиденциальности персональных данных, общие тенденции и статистика, меры, предпринятые для повышения осведомленности населения и результаты изучения процессов обработки данных. В частности, в отчете отражен механизм защиты персональных данных в контексте пандемии COVID-19 во время избирательного процесса, в электронных базах, в финансовом секторе и в правоохранительных органах.



Основная часть отчета посвящена обработке данных по несовершеннолетним и системам видеонаблюдения. Кроме того, чтобы улучшить процессы обработки данных, каждая глава включает важные рекомендации для государственных и частных организаций.



"В 2020 году Служба выдала 3 129 консультаций, провела 119 проверок, выявила 123 административных правонарушения, привлекла к административной ответственности 119 человек, выдала 237 поручений и рекомендаций, представила заключения по более чем 75 законодательным и подзаконным актам", – говорится в отчете.



В документе содержится информация о прослушивании телефонных разговоров по постановлениям судов и прокуратуры.



"В 2020 году суд рассмотрел 997 ходатайств о скрытом прослушивании телефонных разговоров. В государственную инспекцию в срочном порядке поступило 107 постановлений прокурора о скрытом прослушивании и записи телефонных разговоров. В 116 случаях государственная инспекция использовала механизм скрытого видеонаблюдения и записи телефонных разговоров", – говорится в сообщении.



Важная часть отчета посвящена новейшей функции сервиса – следственному направлению. Глава о расследовании преступлений, совершенных представителями правоохранительных органов, должностными лицами или приравненными к ним лицами, включает информацию о мерах, принимаемых службой для повышения эффективности расследований.



В представленном парламенту отчете говорится не только о результатах работы, но и о факторах, мешающим достижению цели, подробно описаны законодательные и практические проблемы, которые необходимо решить для создания институционально независимого, сильного, эффективного, ориентированного на общество и отвечающего международным стандартам института.





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