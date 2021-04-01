

Премьер-министр Грузии заступился за Владимира Познера

01.04.2021 16:50





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «недопустимой» форму протеста против приезда в Грузию российского журналиста Владимира Познера.



«Владимир Познер является и гражданином США, он не нарушал закона об оккупации. Он часто посещает Грузию с паспортом гражданина США, это был визит частного характера.



У него и лиц, находящихся с ним, были с собой ковид-паспорта, и отрицательные результаты ПЦР-теста. Все было в рамках закона», такой прокомментировал события минувшей ночи премьер-министр Ираклий Гарибашвили, открывая заседание правительства.



Премьер обвинил в организации протестов самую крупную оппозиционную партию «Единое национальное движение», основанную третьим президентом Михеилом Саакашвили, хотя вчерашнюю акцию провели активисты гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор»), большая часть которых не являются сторонниками экс-президента.



Несмотря на это Гарибашвили назвал организаторов протеста против приезда Познера «группами «Национального движения», подчеркнув, что это «ухудшает международный имидж страны».



«Группа наших граждан решила выразить протест, чем воспользовалась самая деструктивная сила — «Национальное движение» и, как обычно, внесла события в свою повестку дня.



И на этот раз цель «Национального движения» и, в частности, Саакашвили — деструкция, саботаж и нанесение максимального ущерба нашей стране, ухудшение международного имиджа нашей страны.



И на этот раз сделали все на фоне того, что наша страна частично открылась для туристов. Вы знаете, насколько важен для нас въезд туристов, особенно в этой ситуации», — заявил Гарибашвили.



«Такая форма протеста лидеров «Национального движения» и их групп совершенно недопустима и явно выходит за цивилизованные нормы и грузинские стандарты. Мы еще раз убеждаемся, что «Нацдвижение» превратилось в абсолютно деградировавшую и радикально настроенную группу, с которой просто невозможно вести цивилизованный диалог. Что касается государственных ведомств, то они действовали в полном соответствии с законом», — сказал Гарибашвили.





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