

Доклад Народного защитника Грузии: Дела Темура Абазова и Луки Сирадзе

01.04.2021 17:25





В докладе Народного защитника Грузии от первого апреля 2021 года, выделены два дела в которых имеются признаки неприемлемых действий со стороны следствия. В документе говорится об ошибках, выявленных во время следствия/судебного процесса.



Дело Темура Абазова



Как «особо тревожное» расценивает Народный защитник дело бывшего мэра Марнеули Темура Абазова, оправданного судом. Ему инкриминировали нечеловеческое обращение, унижающее или нечеловеческое обращение и распространение кадров, на которых были запечатлены данные действия. Жертвой стал гражданин, нецензурно выразившийся в адрес бывшего мэра во время акции протеста.



Во время суда Прокуратура отозвала обвинение в распространении кадров. Народный защитник считает это решение необоснованным.



В документе отмечено, что «публичное разоблачение бесчеловечного, унижающего достоинство и унижающего достоинство обращения должно еще больше усугубить тяжелые моральные страдания жертвы и повторную виктимизацию, поэтому Уголовный кодекс рассматривает это как отдельное, независимое преступление».



По словам Омбудсмена, решение Прокуратуры отозвать одно из обвинений на заключительном этапе судебного процесса лишило суд возможности обсудить тяжелейшее преступление и фактически способствовало вынесению оправдательного приговора.



Напомним, Руставский городской суд 12 февраля 2020 года оправдал бывшего мэра Марнеули Темура Абазова, которому прокуратура выдвигала обвинения в бесчеловечном и унижающем достоинство обращении, а также в посягательстве на персональные данные и информацию о личной жизни.



Дело Луки Сирадзе



В документе также отмечено дело Луки Сирадзе — подростка, которого обвиняли в том, что он делал надписи на стенах школы, в которой учился.



Брат подростка рассказал Netgazeti, что в отделении полиции несовершеннолетнему и его матери угрожали и требовали признать вину. Лука совершил попытку суицида, а через несколько дней скончался.



Обвинения по этому делу были предъявлены следователю по данному делу Марианне Чолоян. Ее задержали через несколько часов после смерти подростка и приговорили к трем годам заключения.



По оценке Народного защитника, в деле есть несколько важных обстоятельств, которые указывают, что виновными могут быть и другие лица. В документе говорится, что Омбудсмен обращалась к Прокуратуре по этому вопросу, но безрезультатно.



«По материалам дела в первую очередь выявляется, что один из полицейских пытался воздействовать на свидетелей, чтобы те дали нужные ему показания.



Также, один из главных свидетелей поменял показания, в то время как согласно первичному показанию возникал вопрос об ответственности других полицейских.



Для изучения этих обстоятельств и начала следствия Народный защитник обратилась к Генеральной Прокуратуре, которая не поддержала это предложение», — говорится в докладе.



Народный защитник Грузии Нино Ломджария представила ежегодный отчет «О положении защиты прав и свобод человека в Грузии». Он был опубликован 1 апреля 2021 года. В почти 500-страничном документе обсуждаются вызовы и прогресс в направлении соблюдении прав человека и соблюдение выдвинутых рекомендаций и предложений.





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