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Парламентский секретарь президента подал в отставку


01.04.2021   17:29


Дмитрий Габуния ушел с поста парламентского секретаря президента Грузии.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

В указе, подписанном президентом, говорится: «Дмитрий Габуния освобождается с должности парламентского секретаря президента Грузии с 1 апреля 2021 года на основании личного заявления».

На вакантную должность назначена Тамар Ткешелашвили.

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