

Парламентский секретарь президента подал в отставку

01.04.2021 17:29





Дмитрий Габуния ушел с поста парламентского секретаря президента Грузии.



Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.



В указе, подписанном президентом, говорится: «Дмитрий Габуния освобождается с должности парламентского секретаря президента Грузии с 1 апреля 2021 года на основании личного заявления».



На вакантную должность назначена Тамар Ткешелашвили.



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