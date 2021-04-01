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В Грузии возобновилась регистрация на вакцинацию препаратом Pfizer
01.04.2021 18:16
В Грузии возобновилась регистрация на вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Все места на вакцинацию этим препаратом до 14 апреля уже были заполнены. Между тем у Минздрава осталось около трех тысяч доз вакцины, использование которых продолжится с 15 апреля. Получить вакцину Pfizer, которая поступила в страну в количестве 29 500 доз, может медперсонал и граждане старше 65 лет.
Регистрация на вакцинацию препаратом Pfizer возобновится 1 апреля с 18:00 на портале Минздрава https://booking.moh.gov.ge/.
Инструкция регистрации также доступна по следующей ссылке: https://fb.watch/4c2mI8hKtj/.
Так как препарат Pfizer должен хранится при температуре минус 80 градусов, вакцинацию проводят в тех учреждениях, где есть соответствующее оборудование.
Таких медучреждений шесть:
- в Тбилиси это реферальный госпиталь имени Бокерия, Кавказский медицинский центр, Тбилисская республиканская больница и «Амтел госпиталь»
- в Батуми – Республиканская больница,
- в Кутаиси – Национальный центр интервенционной медицины Западной Грузии имени Цхакая.
Получить информацию о вакцинации против коронавируса можно на горячей линии 1522 с 09:00 до 23:00, включая выходные.
По последней информации, в Грузии прививку от коронавируса сделали 8 536 человек. За последние сутки вакцинировались 1055 человек.
Из 8 536 вакцинированных 6780 вакцинированы препаратом AstraZeneca, 1756 – Pfizer.
В Грузии вакцинация препаратом AstraZeneca началась 15 марта, а Pfizer – с 30 марта.
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