

В Грузии возобновилась регистрация на вакцинацию препаратом Pfizer

01.04.2021 18:16





В Грузии возобновилась регистрация на вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.



Все места на вакцинацию этим препаратом до 14 апреля уже были заполнены. Между тем у Минздрава осталось около трех тысяч доз вакцины, использование которых продолжится с 15 апреля. Получить вакцину Pfizer, которая поступила в страну в количестве 29 500 доз, может медперсонал и граждане старше 65 лет.



Регистрация на вакцинацию препаратом Pfizer возобновится 1 апреля с 18:00 на портале Минздрава https://booking.moh.gov.ge/.



Инструкция регистрации также доступна по следующей ссылке: https://fb.watch/4c2mI8hKtj/.



Так как препарат Pfizer должен хранится при температуре минус 80 градусов, вакцинацию проводят в тех учреждениях, где есть соответствующее оборудование.



Таких медучреждений шесть:



- в Тбилиси это реферальный госпиталь имени Бокерия, Кавказский медицинский центр, Тбилисская республиканская больница и «Амтел госпиталь»



- в Батуми – Республиканская больница,



- в Кутаиси – Национальный центр интервенционной медицины Западной Грузии имени Цхакая.



Получить информацию о вакцинации против коронавируса можно на горячей линии 1522 с 09:00 до 23:00, включая выходные.



По последней информации, в Грузии прививку от коронавируса сделали 8 536 человек. За последние сутки вакцинировались 1055 человек.



Из 8 536 вакцинированных 6780 вакцинированы препаратом AstraZeneca, 1756 – Pfizer.



В Грузии вакцинация препаратом AstraZeneca началась 15 марта, а Pfizer – с 30 марта.





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