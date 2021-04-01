

Отмена комендантского часа в Грузии пока не планирется

01.04.2021 18:38





По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, центр не сможет рекомендовать вопрос о сдвиге времени ограничения передвижения на данном этапе, так как в стране наблюдается тенденция ухудшения эпидемической ситуации.



По его словам, снижение мобильности — главный инструмент борьбы с пандемией.



«На данном этапе наш центр не может рекомендовать изменение комендантского часа, потому что эпидемическая ситуация имеет тенденцию к ухудшению. В случае комендантского часа основной целью является снижение мобильности, что является одним из основных инструментов замедления распространения инфекции. Мы говорили о том, что если мы сохраним текущую эпидемическую ситуацию в середине марта, то будет рассмотрен сдвиг времени. Но на данном этапе этот вопрос не обсуждается», — заявил Амиран Гамкрелидзе.





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