

Вашадзе: Единственная задача премьера - сохранить свою должность

01.04.2021 20:35





Единственная задача премьера - сохранить свою должность. Этим продиктовано это его деструктивное заявление, - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, откликнувшись на заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что власть оставляет за собой право не следовать прихотям оппозиции и не терять время на бессодержательные переговоры.



«Именно этот человек был ответственным за контакт с Шарлем Мишелем. Подождем наших европейских, западных коллег. В такой тяжелой ситуации, в этом политическом тупике, они не оставят Грузию. У них будет собственная четкая позиция в отношении этих вопросов. Мы еще готовы к следующему раунду, но все зависит от медиаторов, какую позицию они выразят», - заявил Вашадзе.



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