

Саакашвили: я ответил Горбачеву, а Познеру дала ответ грузинская молодежь

01.04.2021 21:37





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили ответил на протест, вызванный визитом в Грузию журналиста российского «Первого канала» Владимира Познера. Он проводит параллель со своим ответом на заявление Михаила Горбачева о войне 2008 года.



Как пишет Саакашвили, тогда Горбачеву ответ дал он сам, а вчера Познеру ответила грузинская молодежь.



«Точно такие же вещи он говорил и не единожды. Познер сказал тоже, что говорил Горбачев в августе 2008 года. Он распространял кремлевскую пропаганду о 2000 погибших и принимал непосредственное участие в информационной кампании против Грузии.



Это ответ, который я дал Горбачеву, который говорил тоже самое в прямом эфире CNN. После лжи Горбачева, в эфир вывели меня. Я тогда смог ответить Горбачеву, в прямом эфире я назвал его совершенно постыдным и позорным.



Горбачева и Познера тогда специально вывели, как русских, которые все еще имели некоторый авторитет на Западе, чтобы убедить Запад в гибридной войне, что во всем виновата Грузия.



Эти люди всегда поддерживают Путина в таких сложных моментах. Тогда ответ Горбачеву дал я, а вчера, после многих лет, Познеру ответила грузинская молодежь», — написал Саакашвили.



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