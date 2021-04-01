

Хоштария: Категорически не поддерживаю буллинг в адрес Миранды Мирианашвили

01.04.2021 21:43





"Я категорически не поддерживаю буллинг Миранды Мирианашвили и других граждан, а также перевода на них фокуса", - заявила в социальной сети основатель движения "Пора" Элене Хоштария.



По её словам, ответственность за визит Познера лежит только на власти.



«Проблема - это правительство, беззаконие, игнорирование оккупации со стороны власти, присвоение привилегий, ложь, а ошибочная для нас позиция отдельного гражданина. Можно обсуждать конформизм в целом, отношения и многое другое, но ответственность лежит на власти», - написала Хоштария.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





