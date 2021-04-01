

Самадашвили: Общественное мнение в Грузии настроено не против России, а против оккупации

01.04.2021 21:54





У Грузии должна быть особая политика по отношению к людям, которые публично высказываются против национальных интересов народа. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» избранный депутат парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили.



«Познер не один раз сделал заявления насчет Грузии неприятные для грузинского народа, его воспринимают как одного из главных пропагандистов Кремля. У Грузии как у страны, у которой очень серьезная проблема с оккупацией, должна быть особая политика по отношению к тем людям, которые являются главным оружием пропагандистской войны против наших государственных интересов. Чтобы они знали, что их визит в нашу страну будет проблематичным вопросом для части общества. Общественное мнение в Грузии настроено не против России, а против оккупации», — сказала она.



С.Самадашвили при этом отметила, что российских туристов в Грузии принимают очень хорошо. Ведущий Первого канала Владимир Познер был вынужден покинуть Грузию на фоне ночных акций протеста. Как пишут грузинские СМИ, протестующие провели ночью акцию у отеля, где остановился журналист со своей делегацией из почти 50 человек, и забросали яйцами автобус, в который В.Познер со своими гостями садился под охраной полиции.



Накануне Владимир Познер приехал в столицу Грузии вместе с несколькими десятками гостей, чтобы отметить день рождения. Представители оппозиции возмутились его визитом, поскольку ранее, как они утверждают, В.Познер заявлял, что Абхазия никогда не вернется в состав Грузии.



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