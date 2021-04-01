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Госдеп США: власти Грузии рискуют доброй волей Сената


01.04.2021   23:10
"СОВА"


Правительство Грузии рискует той доброй волей, которая есть в Сенате США по отношению к стране. Об этом в интервью грузинской службе «Голоса Америки» заявил Джордж Кент, заместитель госсекретаря США.

По словам дипломата, во время политического противостояния нельзя пытаться полностью уничтожить своего оппонента. «Политика – это искусство компромисса. Должен быть согласован план на будущее, и страна должна вернуться к преодолению тех вызовов, которые стоят перед ней», — отметил Кент.

Высокопоставленный представитель Госдепа также заявил, что сегодня решается судьба Грузии. «На весах – продолжение того будущего, которого, по словам руководителей страны, они желают стране», — сказал дипломат, добавив важность продолжения реформ.

На вопрос, как могли бы развиваться отношения Вашингтона и Тбилиси, если уровень демократии в стране не повысился на фоне многомесячного политического кризиса, Джордж Кент ответил:

«Я полностью уважаю авторитет нашего Конгресса, нашего Сената. Это включает в себя полномочия утверждать бюджет и распределять помощь. Конгресс США был очень щедрым по отношению к Грузии. После провозглашения независимости Соединенные Штаты в общей сложности выделили Грузии помощь в размере полумиллиарда долларов. Сейчас ежегодно помогаем 135-ю миллионами долларов. Это решение Конгресса, а не администрации. Думаю, грузинское правительство рискует доброй волей сенаторов, которые оказали Грузии эту помощь».

По словам Кента, критически важно, чтобы лидеры в Тбилиси поняли, в чем заключаются ожидания Вашингтона – достичь соглашения с оппозицией и продолжить реформы.

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