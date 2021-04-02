

Европарламентарии: на карту поставлено будущее отношений между Грузией и ЕС



СОВА 02.04.2021 11:49



Группа ведущих депутатов Европарламента выступила с совместным заявлением в связи с тем, что политический диалог в Грузии зашел в тупик. Они выражают сожаление по поводу того, что власти и оппозиция не согласились с предложением медиатора от ЕС Кристиана Даниельсона. Европарламентарии предупреждают о последствиях с точки зрения отношений между Тбилиси и Брюсселем.



Заявление было опубликовано после встречи 1 апреля с Кристианом Даниельсоном – личным посланником президента Европейского совета Шарля Мишеля.



«Мы глубоко разочарованы политическими лидерами в Грузии, которые не смогли прийти к соглашению в прошлый вторник, несмотря на все усилия, предпринятые Европейским союзом, чтобы помочь положить конец нынешнему политическому кризису. В этом виноваты как правящая, так и основные оппозиционные партии, участвующие в обсуждениях. Но особая ответственность ложится на правящую партию».



Европарламентарии подтверждают свою решительную поддержку усилиям Кристиана Даниельсона и приветствуют публикацию предложения, которое он сделал политическим партиям. Это, по их словам, еще больше повысило прозрачность посреднического процесса.



«Содержание этого предложения действительно является правильным направлением для Грузии: амбициозные избирательная и судебная реформы, разделение ответственности в парламенте и, что самое важное, решение по будущим выборам и по двум случаям политизированного правосудия. Это решение является политически сбалансированным и уважает как верховенство закона, так и международную оценку выборов 2020 года».







Впрочем, предупреждают авторы заявления, после отказа политических партий от компромисса лидерам Грузии не следует ожидать «возвращения к обычным делам» с Евросоюзом. Европарламент, в частности, предостерегает от последствий с точки зрения финансовой помощи. Они могут включать в себя как приостановку дальнейших перечислений, так и повышение условий, связанных с макро-финансовой помощью ЕС и программами бюджетной поддержки.



«Мы призываем лидеров Грузии незамедлительно принять меры. На карту поставлено будущее отношений между ЕС и Грузией».



«Проведение текущих избирательных и судебных реформ в парламенте Грузии требует широкой политической поддержки и необходимости полного выполнения рекомендаций ОБСЕ / БДИПЧ и Венецианской комиссии Совета Европы. Эти реформы являются ключом к восстановлению доверия. Мы призываем правящую партию обеспечить действительно всеобъемлющий процесс, чтобы избежать дальнейшего подрыва как будущих выборов, так и судебной системы, а также ненужного закрытия двери для возможного соглашения в будущем».



Совместное заявление подписали:



Дэвид Макаллистер (Европейская народная партия, Германия), председатель Комитета по иностранным делам и сопредседатель Группы по поддержке демократии и координации выборов;

Марина Кальюранд (Социально-демократическая партия, Эстония), глава делегации по связям с Южным Кавказом;

Андрюс Кубилюс (Европейская народная партия, Литва), глава делегации в Парламентской ассамблее Евронест;

Виола фон Крамон-Таубадель (Зеленые / Европейский свободный альянс, Германия), ведущий член Группы поддержки демократии и координации выборов в Грузии;

Свен Миксер (Социально-демократическая партия, Эстония), постоянный докладчик Европарламента по Грузии;

Михаэль Галер (Европейская народная партия, Германия), постоянный докладчик Европарламента по Украине;

Пятрас Ауштрявичюс (Обновляя Европу, Литва), постоянный докладчик Европарламента по Беларуси.



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