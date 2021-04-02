|
|
|
Виола фон Крамон: Население Грузии заслуживает выход как можно скорее
02.04.2021 11:50
Для всех друзей Грузии в Европейском парламенте большое разочарование видеть, что политическая элита не хочет найти способ положить конец этим беспорядкам, — об этом написала в Twitter член Европейского парламента Виола фон Крамон в связи с совместным заявлением европарламентариев по ситуации в Грузии.
«Это четкое заявление ведущих членов Европарламента о нынешнем политическом кризисе в Грузии. Для всех нас в Европейском парламенте и для наших друзей в Грузии большое разочарование видеть, что политическая элита не хочет найти способ положить конец этим беспорядкам. Население Грузии заслуживает выход как можно скорее», — написала Виола фон Крамон.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна