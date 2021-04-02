

Виола фон Крамон: Население Грузии заслуживает выход как можно скорее

02.04.2021 11:50





Для всех друзей Грузии в Европейском парламенте большое разочарование видеть, что политическая элита не хочет найти способ положить конец этим беспорядкам, — об этом написала в Twitter член Европейского парламента Виола фон Крамон в связи с совместным заявлением европарламентариев по ситуации в Грузии.



«Это четкое заявление ведущих членов Европарламента о нынешнем политическом кризисе в Грузии. Для всех нас в Европейском парламенте и для наших друзей в Грузии большое разочарование видеть, что политическая элита не хочет найти способ положить конец этим беспорядкам. Население Грузии заслуживает выход как можно скорее», — написала Виола фон Крамон.



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