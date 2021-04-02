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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 13 пациентов
02.04.2021 11:50
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 13 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3798.
На сегодняшний день COVID-19 подтвердился у 529 человек, выздоровели 326 пациентов.
Напомним, вчера, 31 марта, в Грузии было выявлено 499 новых случаев коронавируса, 437 пациентов выздоровели, семеро скончались.
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