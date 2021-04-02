

Хазарадзе: На весах лежит ни много ни мало евроатлантический выбор страны

02.04.2021 11:51





Совместное заявление парламентариев ЕС еще раз напоминает нам о необходимости скорейшего разрешения создавшегося в Грузии политического кризиса, - заявляет лидер «Лело» Мамука Хазарадзе.



По его словам, на весах лежит ни много ни мало евроатлантический выбор страны, полный коллапс ее экономики.



«Оппозиция заявила о полном согласии с тремя вопросами из 5-пунктного соглашения г-на Даниэльсона; со стороны «Грузинской мечты» подобного согласия мы не получали…



Заявление премьер-министра о том, что эти переговоры должны прекратиться, поскольку они бессмысленные и бессодержательные, еще подтверждает незаинтересованность «Мечты» в достижении соглашения при медиаторстве президента Мищеля.



«Лело» и другие оппозиционные партии еще раз подтверждают свою готовность к согласованию оставшихся двух вопросов.



Что касается экономики, тревожно то обстоятельство, что у правительства нет антикризисного плана действий. «Лело» еще раз предлагает властям создать интерпартийный антикризисный совет. «Лело» выражает готовность представить на рассмотрение свою программу действий. Несмотря на политическое противостояние, сейчас необходимы совместные действия, чтобы наша страна и наши граждане смогли избежать ожидаемого экономического краха», – заявил Хазарадзе.



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