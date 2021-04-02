

Глава МВД встретился с послом Турецкой Республики

02.04.2021 11:52





Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Грузии Фатмой Джерен Язган.



Стороны обсудили плодотворное сотрудничество правоохранительных органов двух стран, вызовы в сфере региональной безопасности, в частности, внимание было уделено активизации борьбы с организованной преступностью и приграничного сотрудничества.



В завершение встречи Вахтанг Гомелаури подчеркнул важность сотрудничества в рамках Совместной комиссии по безопасности.



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