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Глава МВД встретился с послом Турецкой Республики
02.04.2021 11:52
Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Грузии Фатмой Джерен Язган.
Стороны обсудили плодотворное сотрудничество правоохранительных органов двух стран, вызовы в сфере региональной безопасности, в частности, внимание было уделено активизации борьбы с организованной преступностью и приграничного сотрудничества.
В завершение встречи Вахтанг Гомелаури подчеркнул важность сотрудничества в рамках Совместной комиссии по безопасности.
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