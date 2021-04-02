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Глава МВД встретился с послом Турецкой Республики


02.04.2021   11:52


Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Грузии Фатмой Джерен Язган.

Стороны обсудили плодотворное сотрудничество правоохранительных органов двух стран, вызовы в сфере региональной безопасности, в частности, внимание было уделено активизации борьбы с организованной преступностью и приграничного сотрудничества.

В завершение встречи Вахтанг Гомелаури подчеркнул важность сотрудничества в рамках Совместной комиссии по безопасности.

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