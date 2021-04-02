

В Тбилиси начат демонтаж незаконных построек

02.04.2021 11:53





По данным муниципальной инспекции, в Тбилиси начат демонтаж незаконно построенных зданий и сооружений. В частности на данном этапе начат демонтаж на территории аллеи им. Агмашенебели, в районе Диди Дигоми и Дигоми-8.



По данным ведомства, в результате расследования Тбилисской городской инспекции, начатого два месяца назад, было выявлено пять случаев нарушения строительных норм на земельных участках, находящихся в государственной собственности.



В дополнительном разъяснении для Netgazeti в Мэрии Тбилиси указали, что здания еще не достроены и в них никто не живет.







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