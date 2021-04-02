

Члены Европарламента: лидерам Грузии не следует ожидать возвращения к обычным отношениям с ЕС

02.04.2021 11:53





После встречи с личным посланником президента Европейского Совета Кристианом Даниэльсоном, который выступал посредником в политическом диалоге между лидерами оппозиции и правящей партией Грузии, ведущие депутаты Европарламента сделали совместное заявление.



В нем указано, что после отказа партий от компромисса лидерам Грузии не следует ожидать возвращения к обычным отношениям с Европейским союзом.



Европарламент планирует призвать к последствиям, в виде приостановки дальнейшей финансовой помощи Грузии.



Полный текст заявления группы депутатов Европарламента:



«Мы глубоко разочарованы политическими лидерами в Грузии, которые не смогли прийти к соглашению в прошлый вторник, несмотря на все усилия, предпринятые Европейским Союзом, чтобы помочь положить конец нынешнему политическому кризису. В этом виноваты как правящая, так и основные оппозиционные партии, участвующие в обсуждениях, и особая ответственность ложится на правящую партию.



Мы подтверждаем нашу решительную поддержку неустанной работы Кристиана Даниэльссона и приветствуем публикацию предложения, которое он сделал политическим партиям, что еще больше повысило прозрачность посреднического процесса.



Важно восстановить доверие между участниками политических партий. Содержание этого предложения действительно является правильным направлением для Грузии: амбициозные избирательные и судебные реформы, значимое разделение ответственности в парламенте Грузии и, что наиболее важно, решение по будущим выборам и по двум случаям политизированного правосудия.



Это решение является политически сбалансированным и уважает как верховенство закона, так и международную оценку выборов 2020 года. Мы также приветствуем идею процесса диалога Жана-Моне, поддерживаемого Европейским парламентом, когда позволяет политическая ситуация.



После отказа политических партий от компромисса лидерам Грузии не следует ожидать возвращения к обычным отношениям с Европейским союзом. Европейский парламент, в частности, призовет к последствиям с точки зрения оказания ЕС финансовой помощи, включая как приостановку дальнейших выплат, так и повышение условий, связанных с макро финансовой помощью ЕС и программами бюджетной поддержки.



Между тем, проведение текущих избирательных и судебных реформ в парламенте Грузии требует широкой политической поддержки и необходимости полного выполнения рекомендаций ОБСЕ / БДИПЧ и Венецианской комиссии Совета Европы.



Эти реформы являются ключом к восстановлению доверия. Мы призываем правящую партию обеспечить действительно всеобъемлющий процесс, чтобы избежать дальнейшего подрыва как будущих выборов, так и судебной системы, а также ненужного закрытия двери для возможного соглашения в будущем.



Мы призываем лидеров Грузии незамедлительно принять меры. На карту поставлено будущее отношений между ЕС и Грузией».



Напомним, Даниэльсон по личному указанию Шарля Мишеля находился в Тбилиси с 28 по 31 марта для содействия в урегулировании политического кризиса в Грузии. Его миссия завершилась провалом. Он провел несколько встреч как с представителями властей, так и оппозиции.



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