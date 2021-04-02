|
|
|
В Гурии закрывают школы и детсады из-за ухудшения ситуации с COVID-19
02.04.2021 11:54
Новости-Грузия
Эпидемиологическая ситуация в Западной Грузии ухудшается – в регионе Гурия из-за роста новых случаев заражения коронавирусом закрывают колы и детские.
По информации местных властей, дополнительные ограничения будут установлены в нескольких селах муниципалитетов Озургети и Ланчхути.
Со 2 апреля на две недели приостановлен образовательный процесс в школах и детских садах села Шрома Озургетского района, а также в селах Нигоити, Чочхати, Нигвзиани и Цкалцминда Ланчхутского района. Планируется массовое тестирование населения на коронавирус.
Эпидситуация в Гурии стала ухудшаться в середине марта. Согласно телеканалу «Пирвели», вспышка коронавирусной инфекции произошла в селе Шрома и причиной стало крупное застолье, проведенное в Международный женский день, 8 марта.
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе ранее не исключила, что Гурия станет новой «красной зоной» на эпидемиологической карте страны. Одновременно эпидемиологи анонсировали введение точечных ограничений.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна