Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии более 38 тысяч абитуриентов будут сдавать ЕНЭ в 2021 году


02.04.2021   11:54
Новости-Грузия


Более 38,3 тысячи грузинских абитуриентов в 2021 году намерены сдавать Единые национальные экзамены (ЕНЭ) 2021 года. Об этом сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок (NAEC).

В пятницу завершилась регистрация на ЕНЭ, а также на грантовый конкурс студентов, общий магистерский экзамен и экзамены для школьных педагогов. Процесс продолжался в течение месяца – с 1 до 31 марта включительно.

Претендуют на студенческие гранты более 3,7 тысяч человек. На общий магистерский экзамен зарегистрировались более 12,8 тысячи человек. Более 28,7 тысяч учителей намерены сдать экзамен по профильному предмету и подтвердить свою профкомпетенцию.

До 18:00 15 апреля на сайте NAEC абитуриенты могут изменить или добавить предмет, а также поменять язык, на котором они будут сдавать ЕНЭ.

Национальный центр экзаменов и оценок продолжает информационную кампанию, ориентированную на тех, кто в этом году поступает в вузы. Каждую неделю в онлайн-режиме проходят дни открытых дверей.

Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет «Общие навыки» абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна