

В Грузии более 38 тысяч абитуриентов будут сдавать ЕНЭ в 2021 году

02.04.2021 11:54

Новости-Грузия



Более 38,3 тысячи грузинских абитуриентов в 2021 году намерены сдавать Единые национальные экзамены (ЕНЭ) 2021 года. Об этом сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок (NAEC).



В пятницу завершилась регистрация на ЕНЭ, а также на грантовый конкурс студентов, общий магистерский экзамен и экзамены для школьных педагогов. Процесс продолжался в течение месяца – с 1 до 31 марта включительно.



Претендуют на студенческие гранты более 3,7 тысяч человек. На общий магистерский экзамен зарегистрировались более 12,8 тысячи человек. Более 28,7 тысяч учителей намерены сдать экзамен по профильному предмету и подтвердить свою профкомпетенцию.



До 18:00 15 апреля на сайте NAEC абитуриенты могут изменить или добавить предмет, а также поменять язык, на котором они будут сдавать ЕНЭ.



Национальный центр экзаменов и оценок продолжает информационную кампанию, ориентированную на тех, кто в этом году поступает в вузы. Каждую неделю в онлайн-режиме проходят дни открытых дверей.



Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет «Общие навыки» абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





