

Турция поможет Грузии в предотвращении лесных пожаров и развитии аквакультуры

02.04.2021 12:21





Заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили встретилась с координатором Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) Неджлой Демирдаро.



Неджла Демирдаро выразила пожелание сотрудничать в лесном секторе, включая Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям при правительстве Турции (AFAD), в проведении тренингов по пожаротушению и оказанию первой помощи в Грузии.



«Для нас важно усилить потенциал лесного сектора. Обмен опытом поможет специалистам по борьбе с вредителями и предотвращению лесных пожаров», - сказала Нино Тандилашвили.



Заместитель министра особо отметила успешное сотрудничество между Центром экологической информации и образования и Турецким агентством по сотрудничеству и координации. В рамках этого сотрудничества были проведены тренинги в области животноводства и безопасности пищевых продуктов.



Нино Тандилашвили также рассказала о развитии аквакультуры в Грузии и отметила, что Турция является ведущей страной в этой сфере, поэтому обмен опытом с турецкой стороной особенно важен для развития отрасли.



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