

Хазарадзе: На кону стоит евроатлантический выбор Грузии

02.04.2021 12:21





По словам основателя партии «Лело» Мамуки Хазарадзе, заявление премьер-министра Грузии о том, что правительство не намерено продолжать переговорный процесс, свидетельствует о том, что «Грузинская Мечта» не заинтересована в достижении договоренности. Хазарадзе также отметил, что в заявлении Европарламента указано, что политический кризис в Грузии должен быть разрешен незамедлительно.



«Сегодняшнее совместное заявление парламентариев ЕС еще раз напоминает нам о необходимости немедленного разрешения политического кризиса в Грузии. На кону, ни больше ни меньше, стоит евроатлантический выбор страны, полный крах экономики страны.



Оппозиция полностью согласилась по трем вопросам из пяти пунктов соглашения [предложенного] Данильсоном. Мы не получали такого согласия от Грузинской мечты», — написал политик.



Основатель «Лело» также говорит, что вместе с другими оппозиционными партиями они готовы договориться по оставшимся двум вопросам. Хазарадзе также предлагает правительству создать антикризисный совет, в который войдут представители различных политических партий.



Что касается экономики, то настораживает отсутствие в правительстве антикризисного плана действий, «Лело».



««Лело» готово представить на рассмотрение свой план действий. Несмотря на политическое противостояние, сейчас необходимы совместные действия, чтобы избежать надвигающегося экономического коллапса страны и наших граждан», — написал Хазарадзе.



Ранее издание «Радио Свобода» со ссылкой на информированный источник в Европейском парламенте сообщило о проекте совместного заявления депутатов Европарламента, в котором ведущие депутаты Европарламента выражают обеспокоенность тем, что правительство Грузии и оппозиционные партии не согласились с предложениями Кристиана Даниэльсона по разрешению политического кризиса.



По их мнению, это будет иметь последствия с точки зрения дальнейших отношений между ЕС и Грузией, что может отразиться на приостановлении финансовой помощи со стороны ЕС и ограничении политической поддержки.



Напомним, группа депутатов Европарламента выступила 1 апреля с совместным заявлением по Грузии. В нем указано, что после отказа партий от компромисса лидерам Грузии не следует ожидать возвращения к обычным отношениям с Европейским союзом.



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