

Вице-спикер парламента Грузии ставит под сомнение заявление евродепутатов

02.04.2021 13:07





Вице-спикер парламента Грузии Каха Кучава заявляет, что европарламентарии написавшие заявление по Грузии либо имеют предвзятое мнение, либо в письме допущена ошибка.



Выступая в эфире телеканала «Mtavari Arkhi», Кучава сказал, что «Грузинская мечта» готова подписать договор, предложенный Кристианом Даниельсоном, но подписать соглашение должны были либо все, либо никто.



«Здесь проскользнула одна неточность, «Грузинская мечта» была готова подписать, но не было формата, когда одна сторона должна подписать [документ]. Либо подписали бы все, либо никто. Однако и эта правда тоже проявится. Вторая неточность заключается в том, что в документе Даниэльсона не упоминаются досрочные выборы.



Когда они указывают, что соглашение Даниэльсона не было подписано, и речь идет о досрочных выборах, мне это уже кажется необъективным. Похоже у них проскользнула ошибка или они предвзяты», — сказал политик.



Напомним, группа депутатов Европарламента выступила 1 апреля с совместным заявлением по Грузии. В нем указано, что после отказа партий от компромисса лидерам Грузии не следует ожидать возвращения к обычным отношениям с Европейским союзом. По их мнению, произошедшее может отразиться на приостановлении финансовой помощи со стороны ЕС и ограничении политической поддержки.



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