

Минздрав: Широкий «локдаун» на данном этапе не планируется

02.04.2021 13:48





«На данном этапе широкий «локдаун» не планируется, более того, делается все возможное, чтобы максимально быстро локализовать местный рост случаев инфицирования», — заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.



По её словам, стране будет трудно перенести широкомасштабные ограничения с социальной точки зрения и бизнес-активности.



Вместе с тем, как отметила Габуния, эпидемиологическая картина действительно требует внимания. По её словам, рост заболеваемости наблюдается в отдельных регионах и конкретных населенных пунктах.



«Эпидемиологическая картина действительно требует внимания, наблюдается увеличение случаев инфицирования в конкретных регионах и населенных пунктах. Сегодня для нас главное — локализовать распространение эпидемии на местах. Механизмом для этого является интенсивное тестирование, а также использование масок и всех правил, которые, как мы знаем, мы должны соблюдать. По мере развития ситуации будет принято соответствующее решение. Нельзя допустить возможность эскалации эпидемии. На данном этапе действительно не планируется широкого «локдауна», более того, на данном этапе делается все, чтобы максимально быстро локализовать местный рост случаев инфицирования, потому что все мы понимаем, что стране будет трудно перенести широкомасштабные ограничения с социальной точки зрения и бизнес-активности», — заявила Габуния.





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