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Хатия Деканоидзе: План Шарля Мишеля не совпадает с документом Кристиана Даниэльсона


02.04.2021   14:15


«План Шарля Мишеля и документ Кристиана Даниэльсона не совпадают друг с другом, в документе пропали досрочные выборы», — заявила член «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.

По её словам, вопрос о прекращении политического преследования также был подан в документе Даниэльсона в искаженом виде.

«Наша позиция по документу Даниэльсона такая же, ка и прежде. План Шарля Мишеля, который он оставил в Грузии до начала медиации, не совпадает с этим документом. Отсюда практически исчезли досрочные выборы, как и неправильная линия прекращения политических преследований. По остальным трем пунктам, конечно, можно было договориться, но «Грузинская мечта» отказалась. Соответственно, сформулировать план Мишель очень легко. Мы должны действовать в рамках соглашения «5 + 1 пункт», — заявила Деканоидзе.

По её словам, завтра в офисе «Лейбористской партии» запланирована совместная встреча оппозиции, на которой они обсудят посыла, касающиеся евроатлантического курса страны.

«Наш план — это то, чему мы так долго следуем, это бойкот, отношения с международными партнерами и протест, который мы запланировали на 15 мая. На данный момент у нас нет какого-то особого плана. Это продолжающийся политический процесс. Сложно, но главное, чтобы мы не устали и нами не овладела фрустрация», — сказала Хатия Деканоидзе.

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