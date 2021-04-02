

Представительство AstraZeneka в Грузии утверждает, что побочные эффекты от их вакцины менее выражены у пациентов выше 65 лет

02.04.2021 14:23





«Выгода от использования вакцины AstraZeneca для защиты людей от вируса значительно превышает риски для всех старших возрастных групп», — говорится в письме представительства AstraZeneca в Грузии, эксклюзивно отправленному Первому каналу Грузии.



Первый канал Грузии поинтересовался аргументами компании относительно безопасности вакцины, особенно с учетом того, что 28-летняя медсестра Меги Бакрадзе скончалась в результате осложнений после вакцинации этим препаратом. Представитель компании сообщил, что расследованием дела Меги Бакрадзе занимается Агентство государственного регулирования медицинской деятельности, а результаты расследования объявит Минздрав.



«На сегодняшний день, вакцина против коронавируса, разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом, получила разрешение регулирующих органов Великобритании, ЕС и Всемирной организации здравоохранения. Они сделали вывод, что выгода от использования вакцины AstraZeneca для защиты людей от вируса значительно превышает риск во всех старших возрастных группах. Безопасность пациентов остается главным приоритетом для AstraZeneca, и у компании есть эффективные и гибкие процессы сбора, анализа и отчетности побочных явлений, которыми в постоянном режиме делятся с регулирующими органами по всему миру.



Нашу вакцину сделали десятки миллионов людей по всему миру. Количество участников клинических исследований, организованных AstraZeneca, составляет 60 000 человек.



Обратим внимание на акцентированные тромботические явления: примечательно, что их выявление в вакцинированной группе было ниже, чем в контрольной. Что касается таких побочных реакций, как: головная боль, повышенная температура, мышечные боли, воспаление места инъекции, покраснение, боль — это симптомы вакцинации, они умеренные и обратимые в течение несколько дней. Примечательно, что эти реакции были реже выявлены в возрастной группе (≥65 лет).



«AstraZeneka продолжит тесно сотрудничать с органами здравоохранения, чтобы обеспечить надлежащее использование вакцины против COVID-19», — говорится в письме.





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