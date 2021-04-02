

Контрольные ковид-посты установлены в селах Каспского района

02.04.2021 15:38





В соответствии с решением Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии, в целях предотвращения распространения COVID-19 и активного мониторинга перемещения граждан в селах Игоети, Самтависи и Квемо Чала поставлены контрольные посты.



Граждане, въезжающие и выезжающие на территорию указанных сел, проходят термосканирование на месте и, при необходимости, экспресс-тестирование. Въезд и выезд в других селах Каспского района не ограничен, никаких других строгих карантинных ограничений не вводится.



МВД призывает граждан проявлять высокую гражданскую ответственность, носить маски и соблюдать действующие правила. Сотрудники полиции усиленно патрулируют село в целях поддержания общественного порядка и безопасности.





Zhvania, 3:36 PM































В Грузию завтра доставят 100 тысяч доз вакцины от коронавируса китайской Sinopharm

Пятница, 2 апреля, 2021, 02:59

ТБИЛИСИ, 2 апреля – Новости-Грузия. Грузия получит 100 тысяч доз вакцины от коронавируса китайского компании Sinopharm завтра, 3 апреля. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.



Ожидается, что процесс вакцинации китайской вакциной начнется в Грузии через две недели. По словам Габуния, власти страны хотят дождаться, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даст добро на использование этого препарата в чрезвычайных ситуациях.



«Мы будем готовы начать вакцинацию Sinopharm со следующей недели, однако в течение определенного периода мы подождем разрешения ВОЗ, речь идет о двух неделях. На сегодняшний день существуют справедливые основания для использования Sinopharm, однако мы все-таки решили подождать равного статуса авторизации, чтобы доверие к вакцине было большим», — сказала Габуния.



31 марта стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации опубликовала промежуточные данные по препарату Sinopharm, заявив об его безопасности. Ожидается, что рекомендации по использованию этого препарата в экстренных целях в ВОЗ выдадут до конца апреля.



Габуния указала, что на сегодняшний день применение китайской вакцины одобрили регуляторы нескольких стран-членов ЕС, включая Венгрию. Также она указала, что условия хранения данного препарата стандартные – как и в случае с вакциной AstraZeneca ее хранят при температуре от +2 до +8 градусов.



Вакцинация от коронавируса началась в Грузии 15 марта. На данный момент записаться на прививку могут медицинские работники и лица старше 65 лет. При этом у всех граждан есть возможность сделать выбор между препаратами AstraZeneca и Pfizer. Вакцинация последним началась в стране 30 марта.



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