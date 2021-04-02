

Харцель: авторы заявления по Грузии являются ведущими депутатами ЕП, и к нему следует отнестись серьезно

02.04.2021 19:21





Посол ЕС в Грузии Карл Харцель отмечает, что авторы заявления по Грузии являются ведущими депутатами Европарламента (ЕП), и грузинские политики должны серьезно отнестись к их заявлениям.



«Я не могу говорить от имени Европарламента или отдельных его членов, я просто хочу сказать, что, конечно же, есть четкие посылы. Заявление подписали ведущие депутаты Европарламента, которые играют разные роли в отношениях между ЕС и Грузией. Должен сказать, что к этим посылам необходимо отнестись серьезно», — приводит слова Харцеля грузинская телекомпания Formula.



Накануне группа депутатов Европарламента выступила с совместным заявлением по Грузии.



Депутаты Европарламента обеспокоены тем, что посредничество специального представителя президента Совета Европы Кристиана Даниэльсона между правительством Грузии и оппозицией завершилось безрезультатно.



Евродепутаты отмечают, что предложение Кристиана Даниэльсона это правильный путь для Грузии, и после отклонения этого компромиссного предложения грузинским лидерам не стоит рассчитывать на прежние отношения с ЕС.



«Грузинская мечта» отреагировала на заявление депутатов Европарламента. По словам первого вице-спикера парламента Гии Вольского, он не понимает позицию депутатов Европарламента.



«Я не думаю, что заявление семи парламентариев как-то может повлиять на то стратегическое направление, которое важно не только для Грузии, а и для всех стран ЕС», — заявил Гия Вольский.



Другой вице-спикер парламента Каха Кучава говорит, что авторы письма о Грузии либо имеют предвзятое отношение, либо в письме была допущена ошибка.



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