

Работа над туристическими пакетами Грузия-Азербайджан возобновится

02.04.2021 19:22





Возобновится работа над комбинированными туристическими пакетами Грузия-Азербайджан. Об этом report.ge сообщили в шоуруме Азербайджана. По их информации, демонстрационный зал возобновил работу со 2 февраля 2021 года и активно приступил к работе по продвижению Азербайджана как туристического направления. В шоуруме также активно работают над комбинированными туристическими пакетами Грузия-Азербайджан.



«Мы соблюдаем все регуляции, рекомендованные Министерством здравоохранения. Мы не вносили изменений в направление, и по-прежнему продвигаем Азербайджан как туристическое направление, а также активно работаем над комбинированными туристическими пакетами Грузия- Азербайджан. Считаем, что как только условия пандемии будут ослаблены, обе страны продолжат сотрудничать при полной мобилизации и привлекать туристов», - заявили report.ge в шоуруме Азербайджана в Тбилиси.



Для справки, Грузия и Азербайджан планировали совместный туристический ход в 2020 году, две страны должны были создать единые туристические пакеты для представителей третьей страны, но пандемия коронавируса отсрочила запланированное сотрудничество Грузии и Азербайджана в сфере туризма на неопределенный срок.



Туроператоров Азербайджана проинформировали об эпидемиологической ситуации в Грузии и плане восстановления туризма.



В январе-феврале этого года количество визитеров из Грузии в Азербайджан уменьшилось в 16,3 раза, а количество посетителей из Азербайджана в Грузию уменьшилось в 37,5 раз.



По данным Национальной администрации туризма, в феврале 2021 года из соседнего Азербайджана Грузию посетили 3950 человек. Количество визитеров из этой страны уменьшилось на 95,8% в годовом исчислении, а по сравнению с февралем 2019 года на 93,3%. В январе этого года из этой страны в Грузию въехало 3138 человек. Снижение посещаемости составляет 97,5% по сравнению с данными за 2020 год, а пос равнению с январем 2019 года на 96,6%.



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