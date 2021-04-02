

Европарламентарий: наше совместное заявление – не просто мнение отдельных депутатов

02.04.2021 19:58





Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что письмо, которое подписала она и еще шесть европарламентариев, не отражает позицию только лишь авторов. Об этом она сказала в интервью телекомпании Formula.



Совместное заявление подготовили представители Европейской народной партии, социал-демократов, «Зеленых» и движения «Обновляя Европу». Они выразили глубокое разочарование политическими лидерами в Грузии, которые не смогли прийти к соглашению, несмотря на усилия посредников из ЕС. В Страсбурге предупредили, что такая ситуация может сказаться на оказании финансовой помощи Тбилиси.



«Это не мнение отдельных депутатов Европарламента. Там есть и председатель комитета по иностранным делам, есть женщина, которая непосредственно отвечает за отношения с Грузией. Так что, неверно утверждать, что оно [заявление] не имеет значения и представляет лишь частное мнение. Мы говорим о макрофинансовой помощи, о ее возможной приостановке или сокращении», — отметила фон Крамон.



Отметим, что ранее ряд членов «Грузинской мечты» заявил, что совместное заявление европарламентариев – это не позиция Страсбурга. В свою очередь посол ЕС в Тбилиси Карл Харцель призвал серьезно отнестись к письму.



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