

Оппозиция призвала к отставке вице-спикера парламента Грузии из-за оскорбления демонстрантов

02.04.2021 22:25





Оппозиционная партия «Лело» осудила поведение вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, призвав его покинуть занимаемую должность.



Вольский ответил непристойным жестом участникам протестной акции, которые сегодня встретили его криками «раб» у центрального офиса «Грузинской мечты» в Тбилиси. Демонстранты были возмущены поведением политика, за этим инцидентом последовали стычки с полицией. В административном порядке задержаны были 13 гражданских активистов.



В «Лело» считают, что своим поступком Вольский оскорбил не только участников акции и все общество, но и институт, который он представляет – парламент Грузии.



«Категорически требуем, чтобы парламент Грузии и правящая партия приняли меры и вынудили Гию Вольского покинуть должность вице-спикера. В противном случае ответственность за его действия придется разделить «Грузинской мечте» и каждому представленному в парламенте депутату», — говорится в заявлении «Лело».



Поступок вице-спикера парламента осудили и некоторые его коллеги. Председатель парламентского комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе назвал поведение Вольского «нехорошим», отметив, что каждый политик и общественный деятель должен проявлять терпимость. Одновременно Самхарадзе сделал поправку, указав, что из-за оскорблений у нервы могут сдать абсолютно у любого.



В том же духе высказался лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Он заявил, что не пытается оправдать поступок Вольского, однако считает неприемлемыми действия гражданских активистов.



«Действительно сложно стерпеть, когда оскорбляют человека, который тебе в отцы годится, называют его рабом, при этом в тоже время твой протест спланирован агентурой ФСБ», — заявил он.



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