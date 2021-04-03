

В Грузию доставлено 100 тысяч доз китайской вакцины «Синофарм»

03.04.2021 11:47





В Грузию доставлено 100 тысяч доз китайской вакцины «Синофарм».



Как заявила на вчерашней пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, процесс вакцинации начнется после того, как «Синофарм» получит авторизацию Всемирной организации здравоохранения.



Для справки, процесс вакцинации против COVID-19 в Грузии стартовал 15 марта. Первая партия вакцины «Астразенека» поступила ​​в страну 13 марта. 25 марта в Грузию поступило до 30 000 доз вакцины «Пфайзер», вакцинация которой началась с 30 марта.



Пройти вакцинацию могут те граждане, которые зарегистрировались на сайте booking.moh.gov.ge и забронировали визит. Зарегистрироваться наряду с медперсоналом с 25 марта могут также граждане старше 65 лет.



Регистрация на вакцинацию лиц старше 55 лет началась 2 апреля в 18:00.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





