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В Грузию доставлено 100 тысяч доз китайской вакцины «Синофарм»
03.04.2021 11:47
В Грузию доставлено 100 тысяч доз китайской вакцины «Синофарм».
Как заявила на вчерашней пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, процесс вакцинации начнется после того, как «Синофарм» получит авторизацию Всемирной организации здравоохранения.
Для справки, процесс вакцинации против COVID-19 в Грузии стартовал 15 марта. Первая партия вакцины «Астразенека» поступила в страну 13 марта. 25 марта в Грузию поступило до 30 000 доз вакцины «Пфайзер», вакцинация которой началась с 30 марта.
Пройти вакцинацию могут те граждане, которые зарегистрировались на сайте booking.moh.gov.ge и забронировали визит. Зарегистрироваться наряду с медперсоналом с 25 марта могут также граждане старше 65 лет.
Регистрация на вакцинацию лиц старше 55 лет началась 2 апреля в 18:00.
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