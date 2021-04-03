

Рати Брегадзе назначен министром юстиции

03.04.2021 13:09





Рати Брегадзе назначен министром юстиции Грузии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Рати Брегадзе сменил на посту министра юстиции Гочу Лортипанидзе, который был избран судьей Гаагского суда.



«Гоча Лорткипанидзе уезжает в Гаагу. Вчера был его последний рабочий день. Хочу еще раз поблагодарить его и пожелать успехов», — заявил Гарибашвили.





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