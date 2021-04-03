

Еще один евродепутат присоединился к заявлению о возможной заморозке помощи Грузии

03.04.2021 16:20





Маркета Грегорова стала восьмым депутатом Европарламента, присоединившимся к заявлению о возможной приостановке финансовой помощи Грузии на фоне углубляющего политического кризиса.



Грегорова – действующий депутат Европейского парламента с 2019 года, член фракции Зеленые/Европейский свободный альянс, вице-председатель Парламентской Ассамблеи «Евронест». В пятницу в своем Twitter она поделилась публикацией лидера общественного движения «Дроа» Элене Хоштария, в котором говорилось о попытках правящей партии «Грузинская мечта» дискредитировать заявление европарламентариев, касательно заморозки финансовой помощи Тбилиси. Грегорова указала, что «ЕС – это партнер, а не инструмент».



«Заявление было сделано в основном от имени председателей Европарламента, если этого недостаточно, позвольте мне добавить свой, восьмой голос, голос вице-председателя. Да, неспособность подписать соглашение, даже такое хорошее, как предложил Даниэльсон, действительно может иметь последствия» — пишет член Европарламента.



Ранее в пятницу первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал «непонятной» позицию европарламентариев, которые «угрожают» введением санкций. Одновременно он указал, что обращение было подписано только 7 депутатами, тогда как в Европарламенте их заседает «несколько сотен».



Позже обращение также прокомментировал лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Он заявил, что разговоры о «некоторых санкциях» со стороны Евросоюза – это ложь, тиражируемая оппонентами правящей партии. По оценке Мдинарадзе, заявление членов Европарламента было «условным».



После провала диалога между властью и оппозицией при посредничестве Кристиана Даниэльсона, спецпредставителя главы Европейского совета Шарля Мишеля группа депутатов Европарламента, включая главу и членов Комитета по международным делам, призвали Евросоюз заморозить выделение дальнейшей финансовой помощи Грузии. Депутаты потребовали от правящей партии «Грузинская мечта» активизировать усилия по проведению реформ избирательной и судебной системы. Одновременно они указали, что ответственность за невозможность достижения компромисса лежит и на власти, и на оппозиции.



В течение 2021 года Грузия должна получить от ЕС порядка 60 миллионов евро макрофинансовой помощи.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





