

Привитый Sputnik V президент Аргентины получил позитивный тест на COVID-19

03.04.2021 16:47





Привитый против коронавируса российской вакциной Sputnik V президент Аргентины Альберто Фернандес получил позитивный экспресс-тест на COVID-19. Об этом он сообщил в Twitter.



Фернандес говорит, что у него поднялась температура до 37,3 градусов, есть головная боль. Экспресс-тест на антиген показал позитивный результат COVID-19. Buenos Aires Times отмечает, что Фернандес получил первую дозу вакцины Sputnik V 21 января. "Понятно, что он получил вторую дозу, хотя официальные лица не давали подтверждения", – пишет издание.



Сейчас Фернандес ждет результата ПЦР-теста на коронавирус, находится на изоляции и следует инструкциям личного врача.



Недуг президента Аргентины проявился на его день рождения. "Для всеобщего сведения, я физически здоров и, хотя я бы хотел закончить свой день рождения без этой новости, я в хорошем настроении", – написал политик.



Разработчик Sputnik V, российский институт Гамалеи, написал в комментариях, что опечален такими известиями. Россияне заверяют, что их вакцина на 91,6% эффективна против инфицирования и на 100% эффективна против тяжелых случаев COVID-19.



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