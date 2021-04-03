|
|
|
Оппозиция формирует штаб проведения акции 15 мая
03.04.2021 18:06
По информации лидера «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе, оппозиция создала штаб для подготовки акции 15 мая.
По её словам, все лидеры перераспределятся по регионам, где пройдут встречи с населением.
«Мы встретимся с людьми, дадим им больше мотивации, еще сильнее убедим их, что оппозиция не собирается отступать, и я уверена, что это единство обязательно принесет результаты. Надеюсь, что 15 мая ситуация в стране будет нормальной, в том числе плане коронавируса, и мы увидим очень большое количество людей на улицах Тбилиси. В ближайшее время мы начнем поездки в регионы», — сказала Нино Бурджанадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна