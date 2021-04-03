

Оппозиция формирует штаб проведения акции 15 мая

03.04.2021 18:06





По информации лидера «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе, оппозиция создала штаб для подготовки акции 15 мая.



По её словам, все лидеры перераспределятся по регионам, где пройдут встречи с населением.



«Мы встретимся с людьми, дадим им больше мотивации, еще сильнее убедим их, что оппозиция не собирается отступать, и я уверена, что это единство обязательно принесет результаты. Надеюсь, что 15 мая ситуация в стране будет нормальной, в том числе плане коронавируса, и мы увидим очень большое количество людей на улицах Тбилиси. В ближайшее время мы начнем поездки в регионы», — сказала Нино Бурджанадзе.





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