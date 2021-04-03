

Джапаридзе предлагает еще раз обратиться к парламенту с требованием об упразднении мандатов оппозиции

03.04.2021 18:09





По информации лидера партии «Гирчи — За большую свободу» Зураба Джапаридзе, на сегодняшней встрече оппозиции речь шла о переговорах и дальнейших планах оппозиционных партий.



Джапаридзе не исключил продолжения переговоров с правящей партией.



При этом, по его словам, оппозиционные депутаты должны еще раз обратиться к парламенту с требованием о прекращении своих полномочий.



«На мой взгляд, всем, у кого есть мандат, следует еще раз обратиться к парламенту с просьбой о приостановлении наших мандатов», — сказал Джапаридзе.





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