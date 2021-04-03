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Серго Чихладзе: Если будут вводиться санкции, они должны быть против конкретных лиц, а не страны


03.04.2021   20:31


Мы должны еще раз направить западным партнерам сигнал, что если речь о каких-либо санкциях или условиях, чтобы никакие санкции не вводились в отношении страны, пусть это давление перейдет на конкретных лиц, - об этом один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе сообщили журналистам после встречи представителей оппозиционных партий.

По словам Серго Чихладзе, значительное время на встрече оппозиционных партий было уделено необходимости диалога с западными партнерами.

«Мы говорили об акции 15 мая, логистических деталях. О том, как собираемся выехать в регионы. Мы также уделили значительное время необходимости диалога с западными партнерами. Все партии соглашаются, что мы должны еще раз направить нашим западным партнерам сигнал, что если речь идет о санкциях или условиях, чтобы никакие санкции не вводились в отношении страны, пусть это давление перейдет на конкретных лиц, а не на страну. В этом будет очень важна наша роль - оппозиции», - сказал Чихладзе.

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