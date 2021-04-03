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Депутат Госдумы РФ: Грузии некуда деваться, кроме как быть с Россией
03.04.2021 20:59
Перенос памятника и праха Александра Грибоедова из Грузии и в Россию преждевременно, вандализм произошел на фоне националистического угара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
«Я не думаю, что это не надо делать, потому что захоронение Грибоедова в Тбилиси — это история не только гибели Грибоедова, но и его большой любви к Нине Чавчавадзе. Известно, что по ее просьбе Грибоедов был там захоронен, и она до конца жизни ходила на его могилу. Всегда Грибоедов пользовался уважением», — заявил Емельянов.
По его мнению, вандализм произошел «на фоне угара, от которого Грузия вскоре освободится».
«Думаю, это националистический угар, который преобладает в элитах Грузии, и из-за разнузданной антироссийской пропаганды происходят такие экстремистские выходки отдельных радикалов. Он пройдет, Грузии некуда деваться, кроме как быть с Россией, надо подождать, пока все это успокоится», — считает парламентарий.
1 апреля неизвестные написали на постаменте памятника антироссийские лозунги и оскорбления в адрес телеведущего Владимира Познера. МИД России осудил осквернение памятника Грибоедову.
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