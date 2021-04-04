

В 4 селах Озургетского, Ланчхутского и Зугдидского муниципалитетов созданы специальные контрольные пункты полиции

04.04.2021 10:51





В 4 селах Озургетского, Ланчхутского и Зугдидского муниципалитетов устроены специальные контрольные пункты полиции. Об этом сообщает МВД Грузии.



В соответствии с решением, принятым межведомственным координационным советом правительства Грузии, при организации подразделений Министерства внутренних дел в целях превенции распространения COVID-19 и активного мониторинга граждан, в селе Шрома Озургетского муниципалитета, в селах Чконагора и Чочхати Ланчхутского муниципалитета, а также в селе Орсантия Зугдидского муниципалитета в регионе Самегрело – Земо Сванети начали действовать контрольные пункты полиции.



«В названных селах региона Гурии создана специальная инфраструктура, на территории даных пунктов сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями установили полевые палатки.



По решению межведомственного координационного граждане, въезжающие и выезжающие из перечисленных сел, на месте проходят термоскрининг. В случае необходимости им на месте же будет проведено тестирование. Въезд или выезд граждан из этих сел не ограничивается, не вводятся и другие строгие карантинные ограничения.



Полиция осуществляет мероприятия по превенции распространения COVID-19 вместе с сотрудниками Национального центра контроля заболеваний.



Сотрудники полиции усиленно патрулируют села в целях поддержания общественного порядка и безопасности. Правоохранительные органы предоставляют местному населению информацию о текущих превенционных мероприятиях по искоренению распространения вируса и при необходимости оказывают им помощь.



МВД призывает граждан проявлять высокую гражданскую ответственность, носить маски и соблюдать существующие регуляции. Все лица, находящиеся на территории Грузии, обязаны соблюдать требования законодательства Грузии в сфере общественного здравоохранения», - говорится в заявлении Министерства внутренних дел.



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