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Премьер-министр Грузии поздравил НАТО с 72-летием со дня основания
04.04.2021 11:04
Грузия продолжает вносить активный вклад в деятельность НАТО, чтобы доказать свою твердую приверженность к полноправному членству в альянсе, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал в социальной сети «Твиттер» по случаю 72-й годовщины основания Организации Североатлантического договора.
По словам главы правительства, основанный на принципах демократии Североатлантический альянс более семи десятилетий поддерживает сохранение мира и свободы.
«Сегодня мы отмечаем 72-ю годовщину Организации Североатлантического договора. Основываясь на принципах демократии, Североатлантический альянс смог сохранить мир и защитить свободу на протяжении более семи десятилетий.
Грузия продолжает вносить активный вклад в его деятельность, чтобы доказать свою твердую приверженность к полноправному членству в альянсе», — пишет Гарибашвили.
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