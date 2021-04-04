

Минашвили: Подписание пустого соглашения не вывело бы страну из кризиса

04.04.2021 11:29





Подписание пустого соглашения не вывело бы страну из кризиса, — заявил в эфире телеканала «Мтавари» один из лидеров «Национального движения» Акакий Минашвили.



Как отметил Минашвили, подписание соглашения могло сыграть роль болеутоляющего на какое-то время, однако после боль бы усилилась.



«Соглашение и подписание пустой бумажки бумаги не вывели бы страну из кризисной ситуации. Это могло сыграть роль болеутоляющего на какое-то время, однако после боль бы усилилась. На самом деле нужно лечить это заболевание. Каким должно быть это лечение? В стране не должно быть политических преследований. Не должно быть риска ареста людей с отличающимися политическими взглядами», — сказал Минашвили.





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