

В Грузии могут ужесточить антикоронавирсные ограничения

04.04.2021 15:18





Существует вероятность ужесточения ограничений. В Европе идёт третья волна пандемии, и в некоторых странах эти ограничения уже ужесточили. Исключать ничего нельзя, наоборот, такая вероятность существует, — сказал депутат большинства в парламенте Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, важно, чтобы граждане соблюдали регуляции.



«Поэтому важно очень серьезно отнестись к этому вопросу, поэтому важно, чтобы политические организации, которые и вчера устроили музыкальное представление, прекратили все это и серьезно отнеслись к этому вопросу, соблюдали существующие ограничения», — сказал Папуашвили.





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