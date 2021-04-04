

Хазарадзе: Грузинская оппозиция готова продолжить переговоры с правящей партией

04.04.2021 19:37





По заявлению лидера партии «Лело для Грузии» Мамуки Хазарадзе, грузинская оппозиция дала свое согласие на три из пяти пунктов документа, подготовленного личным представителем президента Европейского Совета Шарля Мишеля, медиатором переговоров между правящей партией и оппозицией Кристианом Даниэльсоном. Однако, по его словам, согласия от «Грузинской мечты» получено не было.



Мамука Хазарадзе подчеркнул, что оппозиция и «Лело» готовы продолжить переговоры, а «Грузинская Мечта» должна учесть ужесточение тона со стороны западных партнеров Грузии.



«Тон становится все жестче, поэтому «Грузинская мечта» должна понимать, что эта страна нуждается в перезагрузке, реформах, в достижении соглашения по документу Даниэльсона, чтобы страна продолжила жить нормальной жизнью», — сказал Мамука Хазарадзе.





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