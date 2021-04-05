

Минздрав: К надежности китайской вакцины «Синофарм» вопросов нет

05.04.2021 10:57





«Синофарм» признан жестким регулятором Венгрии, на основании чего мы приняли решение допустить «Синофарм» на рынок Грузии, — об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.



По ее словам, китайской вакциной уже вакцинировано более 40 миллионов человек, и нет никаких вопросов по поводу надежности вакцины.



При этом, как заявила Тикарадзе, «Синофарм» ждет авторизации Всемирной организации здравоохранения. По словам Тикарадзе, она ведет интенсивную переписку с организацией.



«Как известно, в Грузию прибыло 100 тысяч доз вакцины «Синофарм» китайского производства. Я хотела бы поблагодарить государство Венгрии, так как мы знаем, что «Синофарм» признан строгим венгерским регулятором, на основании чего мы решили допустить «Синофарм» на грузинский рынок. Важно отметить, что вакциной «Синофарм» уже вакцинировано более 40 миллионов человек, поэтому вопросов к ее надежности нет. «Синофарм» ожидает авторизации Всемирной организации здравоохранения. В связи с этим у нас есть интенсивная переписка с этой организацией, после чего, конечно, после обсуждений с советом мы решим, когда можно будет проводить вакцинацию китайской вакциной в Грузии», — заявила Екатерина Тикарадзе.





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