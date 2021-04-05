

Можно ли выходить на балкон во время «комендантского часа» – комментарии правительства Грузии

05.04.2021 11:03





В пресс-службе правительства Грузии опровергли информацию о необходимости получения специального пропуска для выхода на балкон во время действия «комендантского часа».



«В социальной сети распространяется фальшивая запись телефонного разговора, согласно которой, населению якобы требуется специальное разрешение, чтобы выходить на балкон в период действия ограничения на передвижение.



Подчеркиваем, что указанная информация является классической фейковой новостью, цель которой – ввести общественность в заблуждение. Это целенаправленная дискредитация тех ограничительных мероприятий, которые действуют в стране для превенции распространения коронавируса», — говорится в заявлении администрации правительства, распространенном сегодня.



Ограничение на передвижение по улицам пешком и на автомобилях действует в Грузии с 9 ноября 2020 года. Сначала запрет был установлен на период с 22:00 до 05:00, а с 28 ноября увеличен на час — с 21:00 до 05:00. Эпидемиологи объясняют «комендантский час» необходимостью сократить мобильность граждан в нерабочее время.



За нарушение «комендантского часа» для физических лиц предусмотрен штраф в размере 2 тысяч лари. Граждане могут получить разовое, временное разрешение для передвижения после 21:00, позвонив на «горячую линию» 144, но только в случае неотложной необходимости.



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