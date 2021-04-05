

В Грузии выявлено 228 новых случаев коронавируса, 425 пациентов выздоровели

05.04.2021 12:15





В Грузии выявлено 228 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 425 человек. 11 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 9 211 тестов, в том числе 5 090 — с экспресс-тестами на антигены и 4 121 — с ПЦР-тестами.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,48%, за последние 14 дней — 1,85%, за последние 7 дней — 2,1%.



В Грузии выявлен 284 061 случай заражения коронавирусом, из которых 275 024 человек выздоровели, а 3822 скончались.



219 человек находятся в режиме карантина, 1876 — под наблюдением в стационаре, 218 человек — в ковид-гостинице.



При этом 4 апреля в Грузии было выявлено 464 новых случая коронавируса, 454 пациента выздоровели.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





