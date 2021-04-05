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Тикарадзе: На данном этапе у нас есть ресурсы, чтобы не говорить о закрытиях


05.04.2021   12:17


На данном этапе у нас есть ресурсы, чтобы не говорить о закрытиях из-за высоких результатов, достигнутых за счет локальных мер, но важна высокая социальная ответственность каждого гражданина, — об этом заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

«Конечно, для нас важно максимально сохранять экономическую активность в стране. Поэтому значительно активизирована работа Инспекции труда. Для нас очень важно вовлечь наших граждан в соблюдение всех правил, чтобы нам не приходилось вводить определенные ограничения из-за распространения инфекции. На данном этапе у нас есть ресурсы, чтобы не говорить о закрытиях из-за высоких результатов, достигнутых за счет локальных мер, но я повторяю, что важна высокая социальная ответственность каждого гражданина», — заявила Тикарадзе.

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