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Тикарадзе: На данном этапе у нас есть ресурсы, чтобы не говорить о закрытиях
05.04.2021 12:17
На данном этапе у нас есть ресурсы, чтобы не говорить о закрытиях из-за высоких результатов, достигнутых за счет локальных мер, но важна высокая социальная ответственность каждого гражданина, — об этом заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
«Конечно, для нас важно максимально сохранять экономическую активность в стране. Поэтому значительно активизирована работа Инспекции труда. Для нас очень важно вовлечь наших граждан в соблюдение всех правил, чтобы нам не приходилось вводить определенные ограничения из-за распространения инфекции. На данном этапе у нас есть ресурсы, чтобы не говорить о закрытиях из-за высоких результатов, достигнутых за счет локальных мер, но я повторяю, что важна высокая социальная ответственность каждого гражданина», — заявила Тикарадзе.
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