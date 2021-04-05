

Кобахидзе рассказал о деталях переговоров с Кристианом Даниэльсоном

05.04.2021 12:19





«Они (оппозиция) выдвинули ультиматум по двум вопросам. Это был вопрос об освобождении Руруа и вопрос о внеочередных выборах, плебисците.



После того, как под конец представители оппозиции выразили свои мнения и выдвинули эти два ультиматума, Даниэльсон заявил, что продолжать переговоры бессмысленно», - сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».



Кобахидзе рассказал о деталях переговоров между правящей командой и оппозицией, которые состоялись при посредничестве специального представителя президента Евросовета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльсона.



По словам Кобахидзе, часть оппозиции отказалась прийти к соглашению из-за отказа освободить Георгия Руруа.



«Когда был выдвинут первый ультиматум по теме Руруа, Арчил Талаквадзе спросил, подписали бы они (оппозиция) соглашение, если бы теоретически этот вопрос был решен. Они ответили отказом», - добавил Кобахидзе.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, у оппозиции нет оснований не входить в парламент.



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